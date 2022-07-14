В Прикамье снова объявили штормовое предупреждение

При непогоде лучше отойти от деревьев в более безопасное место. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае синоптики ЦГМС снова объявили штормовое предупреждение. Непогода будет в регионе сегодня и завтра, 15 июля.

В некоторых районах края ожидаются сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

Грозы со шквалами и градом ожидаются по всем западным территориям края. Уже сейчас в Перми идет сильная гроза. А Кудымкару предрекли крупный град.

Жителей Прикамья просят соблюдать меры предосторожности в непогоду, не прятаться от дождя и ветра под хрупкими конструкциями и не ставить рядом с ними автомобили.

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