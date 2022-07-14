«Амкар» в контрольном матче разгромил «Торпедо» из Миасса

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» в рамках контрольного матча перед началом нового сезона разгромил конкурента в группе №4 Второй лиги – миасское «Торпедо». Игра состоялась сегодня днем в Свердловской области и завершилась со счетом 3:0.

Голами в составе нашей команды отметились Роман Симонов и Александр Подбельцев. А также пенальти реализовал опытный Иван Маркелов.

Напомним, первый официальный матч нового сезона «Амкар» проведет 24 июля. На выезде красно-черные встретятся с прямым конкурентом и одним из фаворитов группы №4 – ФК «Тюмень».

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