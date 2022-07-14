22 июля в Пермском крае пройдет турнир по силовому экстриму

Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 июля в селе Лобаново Пермского района состоится отборочный этап Всероссийского турнира по силовому экстриму «Самый сильный на селе».

- Силовой экстрим – вид спорта, где упражнения выполняются с нестандартными снарядами, например, покрышками, бетонными шарами или стойками с утяжелением. Также распространен перенос различных тяжестей, буксировка техники – тракторов и автомашин, - сообщает пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Прикамья.

По словам организаторов, принять участие в соревнованиях может любой житель села, работник сельскохозяйственного предприятия или представитель аграрного вуза, которому уже есть 18 лет. В программе: состязание в кантовке покрышки, эстафета, подъем штанги. Победители будут представлять регион во Всероссийском Турнире, который пройдет в сентябре.

Зарегистрироваться в качестве участника можно здесь.

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