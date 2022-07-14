Две пермские школьницы отправятся на край Земли

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Пермские школьницы - Алина Амирова и Эвелина Шигина победили на всероссийском конкурсе «Большая перемена». Теперь они отправятся в большое путешествие на Северный полюс в рамках просветительского проекта «Ледокол открытий».

Сегодня с ними встретился глава региона Дмитрий Махонин, чтобы вручить флаг Пермского края.

-Девочкам предстоит выполнить почетную миссию – водрузить флаг на самой северной точке планеты. Пусть это станет символом того, что пермяки побывали на «краю Земли», - пишет в своем Telegram-канале губернатор.

За десять дней экспедиции Алина и Эвелина познакомятся с исследователями Арктики и природой северного региона, откроют для себя передовые технологии Росатома и увидят красивейшие пейзажи.

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