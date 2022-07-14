Синоптики предсказали северо-западу Прикамья сегодняшний град

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
Синоптики ПГНИУ предсказывают вечерний град на северо-западе Пермского края. Об этом сообщает Телеграм-канал университетского ГИС-центра.
Так, прямо сейчас над западом края сформировалась линия шквалов протяженностью около 300 километров. И сейчас самый активный ее участок расположен в районе Кудымкара. Там вполне возможен сильный шквал и крупный град.
«Однозначно - это пока самая мощная конвективная система в нынешнем сезоне в Пермском крае», - комментируют ученые.
Напомним, позавчера в на юге Пермского края выпал град диаметром в сантиметр.
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