Синоптики предсказали северо-западу Прикамья сегодняшний град

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики ПГНИУ предсказывают вечерний град на северо-западе Пермского края. Об этом сообщает Телеграм-канал университетского ГИС-центра.

Так, прямо сейчас над западом края сформировалась линия шквалов протяженностью около 300 километров. И сейчас самый активный ее участок расположен в районе Кудымкара. Там вполне возможен сильный шквал и крупный град.

«Однозначно - это пока самая мощная конвективная система в нынешнем сезоне в Пермском крае», - комментируют ученые.

Напомним, позавчера в на юге Пермского края выпал град диаметром в сантиметр.

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