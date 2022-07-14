Пермские антимонопольщики подозревают местных производителей в завышении цен на газоблоки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После жалоб на резкое повышение цен на газобетонные блоки для строительства жилых домов Пермская Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении АО «Специализированный застройщик ПЗСП» и АО «Пермтрансжелезобетон», сообщает издание «Business Class».

Напомним, эти организации доминируют на рынке производства газобетонных блоков в Пермском крае. Конкуренции с поставщиками из других регионов нет, так как данная продукция достаточно громоздкая и тяжелая для транспортировки.

Согласно прайс-листу «ПЗСП», самый продаваемый 1 куб. м. газобетонного блока в июле прошлого года стоит 4320 рублей, в апреле он подорожал до 8460 рублей. В «Пермтрансжелезобетон» 1 куб. м. самого популярного блока в июле 2021 года продавался за 4100 рублей, а в апреле 2022 года он стоил уже 8500 рублей.

Производители объясняют рост цен увеличением расходов на сырье и материалы, необходимые для изготовления газобетонных блоков. Но сравнительный анализ показал, что цены для потребителей поднялись гораздо выше, чем должны были с учетом затрат производителя на сырье, материалы и даже на рабочую силу.

Антимонопольные дела в отношении пермских компаний рассмотрят 27 и 28 июля.

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