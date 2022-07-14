В Перми умер заслуженный тренер футбольного клуба «Звезда» Виктор Слесарев

Фото: ФК «Звезда» Пермский край

Утром, 14 июля, на 73-м году жизни от продолжительной болезни скончался бывший футболист и знаменитый тренер пермской «Звезды» Виктор Ефимович Слесарев. Об этом пресс-служба футбольного клуба рассказала в соцсетях.

Виктор Слесарев родился в Стерлитамаке – одном из самых красивых городов Башкортостана. Он отыграл шесть сезонов за пермскую «Звезду» (1974-1979) и закончил Высшую школу тренеров. На тренерском посту «Звезды» проработал 14 сезонов, а потом возглавлял ижевский «Газовик-Газпром», кемеровский «Кузбасс», был даже тренером в китайских клубах «Шэньян Хайши» и «Шаньдун Лунэн».

При Викторе Слесареве «Звезда» достигла небывалых высот: победа в Кубке РСФСР в 1987 году, третье место на чемпионате России в 1992 году, в 1985 и 1987 годах пермяки стали победителями во Второй лиге чемпионата СССР, а в 1987 году завоевали путевку в Первую союзную лигу.

- Умный, энергичный, жизнерадостный, трудолюбивый…таким мы запомним Виктора Ефимовича, - пишут спортсмены «Звезды».

Прощальная церемония пройдет в субботу, 16 июля, в 11.00 на стадионе «Звезда» в крытом футбольном павильоне у входа на Западную трибуну.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скончался известный актер и режиссер Пермского академического театра Алексей Шумков

Прощальная церемония пройдет 14 июля (Подробнее...)