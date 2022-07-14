Пермьстат рассказал на что цены упали, а на что поднялись

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Со 2 по 8 июля индекс потребительских цен составил 99,97%, с начала года он равнялся 111,60% (июль 2021 года – 100,31%, с начала года – 104,51%).

По данным Пермьстата, за период со 2 по 8 июля снизились цены на: сахар (-1,3%), гречку (-1,1%), куриные яйца (-1,0%), макароны (-0,6%), шоколадные конфеты (-0,5%), подсолнечное масло и вермишель (-0,4%), вареную колбасу и сметану (-0,3%). При этом в некоторых субъектах цены остались прежние.

Среди медикаментов выросли цены на: метамизол натрия (отечественный анальгин) – на 0,7%, аллохол, корвалол – на 0,4%, левомеколь – на 0,2%. Цены на ренгалин, поливитамины снизились на 0,6%, эргоферон, валидол – на 0,3%, комбинированные анальгетики – на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: мыло – на 0,6%, спички, сухие корма для животных – на 0,5%, зубные щетки – на 0,4%, зубные пасты – на 0,3%, туалетная бумага – на 0,2%. Цены упали на подгузники (-0,4%) и на стиральные порошки (-0,2%)

Кроме того, зафиксировано незначительное понижение цен на: телевизоры, древесные плиты, обрезные доски, электропылесосы и смартфоны, детские футболки, кроссовки для взрослых и легковые автомобили иностранных марок.

Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Среди услуг увеличились цены на: полеты в экономе (+5,4%), проезд в трамвае (+0,9%), троллейбусе (+0,7%), автобусе (+0,2%). Из коммуналки выросли тарифы: на водоснабжение, водоотведение и отопление – на 0,5%, газ сжиженный – на 0,1%. А средняя стоимость путевок в санатории, дома отдыха и пансионаты выросла на 0,8%, проживание в гостиницах 2* – на 0,5%, гостиницах 1*, мотелях и хостелах – на 0,4%, гостиницах 3* – на 0,3%. Зато стоимость проживания в гостиницах 4*- 5* снизилась на 0,2%.

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