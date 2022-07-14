В Прикамье застрелили двух женщин

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

Во вторник в одном из жилых домов поселка Красный Берег Соликамского городского округа нашли тела двух женщин 35 и 49 лет с огнестрельными ранениями. Рядом с ними был раненый мужчина, которого тут же отвезли в больницу.

Следователи краевого следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Вскоре был задержан подозреваемый – 61-летний ранее судимый местный житель, который был сожителем одной из убитых.

Оказалось, 12 июля в квартире выпивала компания мужчин и женщин. Сожитель одной из присутствующих заглянул на огонек и позвал ее домой, но возлюбленная отказалась, из-за чего они поссорились. Тогда мужчина сходил до дома, взял винтовку, вернулся обратно и начал стрельбу.

Пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю сообщает, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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