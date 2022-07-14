Полиция Перми ищет мужчину, тратившего деньги с чужой банковской карты

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Перми ищут мужчину, подозреваемого в совершении преступления по статье «Кража с банковского счета».

В начале июля пермячка потеряла банковскую карту, а потом увидела списания на сумму шесть тысяч рублей со счета. Оказалось, неизвестный мужчина сходил с ней на шопинг в несколько продуктовых магазинов.

Если Вы опознали человека на видео, звоните по телефонам: 8-902-642-18-05 или 218-83-11.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подозреваемых в краже 12 миллионов у матери погибшего во время спецоперации парня отправили в Пермское СИЗО

Два месяца они проведут за решеткой в ожидании суда (Подробнее...)