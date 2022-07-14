Полиция Перми ищет мужчину, тратившего деньги с чужой банковской карты

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Перми ищут мужчину, подозреваемого в совершении преступления по статье «Кража с банковского счета».
В начале июля пермячка потеряла банковскую карту, а потом увидела списания на сумму шесть тысяч рублей со счета. Оказалось, неизвестный мужчина сходил с ней на шопинг в несколько продуктовых магазинов.
Если Вы опознали человека на видео, звоните по телефонам: 8-902-642-18-05 или 218-83-11.
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