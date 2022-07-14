В Перми заключено соглашение о сотрудничестве с Уфой

Фото: Ирина Рябухина

14 июля в Пермь с официальным визитом прибыла делегация из столицы Республики Башкортостан. Уфимцы приехали посмотреть, как Пермь готовится к 300-летию, а также узнать, как у нас обстоят дела в сфере благоустройства, экологии и общественного транспорта.

Официальный визит начался с подписания соглашения о сотрудничестве между городами. Глава Перми Алексей Дёмкин подчеркнул, что у Перми и Уфы много общего.

– Оба наших города-миллионника считаются важными промышленными центрами страны, имеют славную историю и насыщенную культурную жизнь, - заметил мэр Перми. - И Перми, и Уфе указом Президента РФ было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Наши города сейчас готовятся к юбилейным датам – Пермь к 300-летию в 2023 году, Уфа отпразднует 450-летие в 2024 году.

– Пермь – очень красивый город, по многим направлениям он находится в авангарде федеральной повестки, - считает глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев. - Здесь первыми применяют самые смелые, творческие решения. На пермский опыт в сфере обустройства платных парковок, модернизации общественного транспорта мы смотрим с большим интересом. Приятное впечатление оставило посещение пермской набережной, она насыщена жизнью.

Официальный характер сотрудничества позволит организовывать деловые визиты делегаций, культурный обмен, мероприятия по укреплению межнационального согласия.

Для Перми это уже третье соглашение о сотрудничестве с соседями - ранее аналогичные были подписаны с Екатеринбургом и Тюменью.