18-летний житель Прикамья случайно спалил два дома

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В мае прошлого года в полицию города Добрянки поступило сообщение о том, что в поселке Нижний Лух горит жилой дом. Спецслужбы незамедлительно выехали на адрес и ликвидировали пожар, но на тот момент огонь спалил уже два дома и надворные постройки. К счастью, хозяева спастись успели.

Следствие установило, что причиной возгорания стал поджог. Вскоре нашли и виновника. Им оказался 18-летний местный житель. Проходя мимо одного из домов поселка, он выкинул непотушенный окурок в сторону сарая, в котором было сено. Так, собственникам домов был причинен ущерб около пяти миллионов рублей.

Пресс-служба краевого ГУ МВД России сообщает, на молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение жилого имущества по неосторожности», материалы передали в суд для рассмотрения по существу.

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