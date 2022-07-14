На территории Пермского края 13 июля общее число пожаров перевалило за два десятка

Фото: МЧС Пермского края.

Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС 13 июля приняли участие в ликвидации последствий пожаров, ДТП и происшествий на воде.

В Пермском края 13 июля произошло 10 техногенных пожаров, из которых три – в Перми, семь – на территориях региона. В минувшую среду горели: частные жилые дома - в Свердловском, Кировском и Орджоникидзевском районах Перми, Кизеловском, Краснокамском и Губахинском округах; надворные постройкм - в Карагайском округе; мусор и неэксплуатируемое здание - в Нытвенском округе; сено - в Кунгурском округе. На пожарах есть один травмированный.

Подразделения МЧС Пермского края приняли участие в тушении 11 лесных пожаров. Подробности сообщает «КП-Пермь».

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ! При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

За прошедший день в Прикамье зафиксировали три дорожно-транспортных происшествий: опрокидывание транспортного средства и столкновение двух транспортных средств - в Очерском округе; наезд на велосипедиста в - Кунгурском округе.

Вчера произошли сразу три чрезвычайных происшествия на воде – в Бардымском и Чусовском округах, Перми. О происшествии в Перми сообщает подробности «КП-Пермь», где в Мотовилихинском пруду утонул 11-летний мальчик. В происшествии на воде в деревне Мульково Чусовского округа также погиб человек.

Наступившая жаркая погода на территории Пермского края продолжает привлекать туристов: 13 июля в путешествие отправилась 21 туристическая группа.

Затопленных территорий, нарушения энергоснабжения и аварий на объектах ЖКХ не зафиксировано.

ВНИМАНИЕ! Минприроды Пермского края в период по 15 июля действует ограничение на пребывание граждан в лесах. Меры приняты для обеспечения пожарной безопасности и защиты населения в связи с аномально жаркой погодой и установившимся четвертым классом пожарной опасности.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На территории Пермского края 12 июля увеличилось число пожаров

Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС приняли участие в ликвидации последствий пожаров, ДТП и происшествий на воде (Подробнее…)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65