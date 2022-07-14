В Перми появится автобусный маршрут до микрорайона Висим

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Департамент транспорта администрации Перми планирует открыть новый автобусный маршрут до микрорайона Висим. Так, к середине осени маршрут №17 «улица Зенкова - микрорайон Висим-2» продлят до площади Дружбы. Сейчас соответствующие изменения вносятся в документ планирования, сообщает пресс-служба мэрии города.

На линии будут работать восемь автобусов малого класса по будням и семь - по выходным. Часть автобусов будут ходить до улицы 1905 года для комфортного интервала движения на наиболее востребованном участке.

Со слов начальника департамента транспорта Анатолия Путина, в течение августа-сентября планируется объявить конкурс на право обслуживания маршрута, после этого с перевозчиком заключат контракт.

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