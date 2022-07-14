Рестораны быстрого питания «Вкусно – и точка», заменившие McDonald’s, откроются в Перми в сентябре

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка», заменившая McDonald’s, постепенно открывает предприятия по всей стране согласно утвержденному плану. Точной даты возобновления работы общепита пока нет, но известно, что это произойдет в сентябре, сообщает портал «ВКурсе.ру» со ссылкой на представителя компании Анастасию Косолидзе.

Напомним, 10 июня в Перми закрылись шесть ресторанов McDonald’s: в ЦУМе, у автовокзала, в ТРК «Столица» и «Семья», в ТРЦ «Планета», в «IMALL Эспланада».

- Наша первостепенная задача – возобновить работу текущих предприятий «Вкусно – и точка», после этого мы продолжим развивать сеть, - рассказала Анастасия Косолидзе.

После ребрендинга откроются не все точки бывших McDonald’s. В первую очередь начнут работать общепиты по следующим адресам: Попова, 58 Б, Ленина, 45, и Мира 37а. До этого рестораны быстрого питания планировали открыть 27 июня, затем в августе.

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