Специалисты краснокамской площадки УЗПМ провели открытый урок по вопросам профориентации

Специалисты краснокамской площадки Уральского завода противогололедных материалов провели открытый урок по вопросам профориентации. Гости из летнего лагеря «Новое поколение» – учащиеся образовательных учреждений Пермского края – посетили основные подразделения производственной площадки и познакомились с разнообразием рабочих и инженерных специальностей.

Директор завода Алексей Прокопенко провел экскурсию по производственным цехам, отделению отгрузки, цеху мелкой фасовки, лаборатории завода. Последняя вызвала особый интерес школьников. Здесь осуществляется проверка качества продукции и входной контроль всего сырья. Лаборанты в белых халатах «колдовали» над пробирками, превращая химические процессы в настоящую магию. Возможно, после такого необычного урока многие учащиеся пересмотрят свое отношение к химии и физике и решат связать свою судьбу с наукой.

Пермский край – промышленный регион, поэтому многие школьники видят свое будущее на крупнейших предприятиях, выбирая стабильность, уверенность в завтрашнем дне, возможность профессионального развития и карьерного роста. Гости задавали много вопросов: о технологическом процессе, инновационных разработках, автоматизации на площадке, строительстве новых цехов, востребованных специальностях и образовательных учреждениях, готовящих кадры для производства.

Сегодня краснокамской площадкой востребованы слесари по ремонту монтажного оборудования, электромонтеры, операторы-наладчики автоматизированных линий.

Предприятие взяло курс на применение лучшей практики известных производственных компаний по успешному взаимодействию с ведущими вузами и сузами при подготовке рабочих и инженерных специальностей. Так, например, для пилотного проекта службой персонала выбран Краснокамский политехнический колледж, где планируется развивать дуальное обучение: теория в техникуме, практика – на инновационном оборудовании завода.

Предприятие готовится запустить два высокотехнологичных производства и существенно расширить линейку продукции для зимнего содержания дорог. Для этого будут созданы новые рабочие места. Производство ждет энергичных и целеустремленных молодых людей, заинтересованных в развитии карьеры на крупном промышленном предприятии.