13 июля на территории Пермского края ликвидировали девять лесных пожаров

Фото: Telegram-канал Пермского лесопожарного центра

За среду, 13 июля, пожарные потушили возгорания на территории девяти лесничеств. Об этом сотрудники Пермского лесопожарного центра рассказали в своем Telegram-канале.

Первое воспламенение площадью 2,8 га зафиксировали в Чердынском лесничестве на 37 квартале. На ликвидацию отправились шесть парашютистов-пожарных Ныробского авиаотделения и пять человек на пожарной машине Чердынской лесопожарной станции. Следующее возгорание зафиксировали в Кочевском и Лологском лесничествах на квартал №74, площадью 0,8 га. На борьбу с огнем отправились шесть парашютистов-пожарных Гайнского авиаотделения на самолете АН-2.

Спустя некоторое время ликвидировали возгорание в Чердынском лесничестве на 123 квартале, площадью 1,3 га и Красновишерском лесничестве с частью Нижне-Язьвенского лесничества, находящиеся на 15 квартале. Здесь пожар занял 1,1 га.

Дальше начали гореть территории Веслянского и Березовского лесничеств (4,0 га), Веслянского и Усть-Черновского лесничеств (0,01 га), Гайнского и Леманского участковых лесничеств (0,02 га), Колвинского и Вижайского лесничеств (0,16 га). Воспламенения быстро ликвидировали.

Последний пожар зафиксировали в Колвинском и Березовском лесничествах на 176 квартале площадью 0,12 га. С огнем разобрались семь десантников-пожарных Ныробского отделения на вездеходе.

Кроме того, сотрудники лесопожарного центра отмечают неблагоприятную ситуацию на приграничной территории с Республикой Коми.

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