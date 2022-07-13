14 июля в Пермском крае станет самым жарким днем на неделе

Фото: Евгения ГУСЕВА

Днем 13 июля максимальная температура воздуха оказалась на 1-2 ниже, чем накануне, за исключением юга края. Так, ГИС-центр ПГНИУ сообщает, что в городе Чайковском отметка достигла +31,8 , а в городе Чернушке +31,7 . В Перми температурный максимум за день составил +29,9 .

По словам синоптиков, самым жарким днем недели станет 14 июля, когда максимальная температура воздуха в большей части края повысится до +31…+33 . Кроме того, завтра вечером есть вероятность мощных гроз со шквалистым усилением ветра и градом на западных и южных районах края.

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