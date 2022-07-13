Житель Прикамья не сошелся во мнениях со знакомым и порезал его ножом

Фото: Елена ВАХРУШЕВА
В декабре прошлого года 43-летний житель Добрянки, находясь с 41-летним знакомым в одной квартире, из-за разногласий не меньше четырех раз пырнул его ножом. Тот остался жив только потому, что его быстро отвезли в больницу.
Так, мужчину признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с использованием предметов используемых в качестве оружия». Пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю сообщает, приговором суда ему назначено наказание 1,5 года колонии общего режима.
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