Жительница Прикамья почти год жестоко издевалась над собственной 12-летней дочкой

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городе Добрянка с июня прошлого года по апрель 2022 года мать жестоко издевалась над своей 12-летней дочкой. Так, женщина понимая, что ребенок ответить не может, оскорбляла ее, унижала и избивала.

В итоге девочку отправили в детский центр реабилитации. А на непутевую 37-летнюю мать следователи завели уголовное дело по статье «истязание заведомо несовершеннолетнего».

Пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю сообщает, материалы уголовного дела направлены суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мамочка, есть хотим, дай хоть водички попить»

В Добрянке мамаша год избивала и морила голодом двух дочек (Подробнее...)