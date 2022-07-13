16 студентов из Прикамья получили по миллиону рублей на развитие своих бизнес-проектов

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Прикамья

16 студентов из Пермского края получили по одному миллиону рублей на развитие своих бизнес-проектов. Это ребята из: Пермского политеха, ПГНИУ, Пермского педагогического и аграрно-технологического университетов, которые стали победителями первой очереди конкурса «Студенческий стартап».

- Грант позволит выплачивать зарплату привлеченных специалистов, а также покроет расходы на регистрацию юрлица, закупку или аренду оборудования, регистрацию прав на интеллектуальную собственность и другое, - сообщает пресс-служба министерства образования и науки Прикамья.

Из 16 победителей 7 стартапов связаны с новыми приборами и интеллектуальными производственными технологиями. Кроме того, были проекты, касающиеся химических и цифровых технологий, новых материалов, ресурсосберегающей энергетики.

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