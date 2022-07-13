В Перми отменили обязательную вакцинацию от COVID-19

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 11 июля, главный государственный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев признал свое постановление №206 от 13.07.2021 утратившим силу. Документ предписывал обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда сфер деятельности.

Требование о вакцинации сотрудников пермских предприятий было принято Роспотребнадзором летом 2021 года. Руководители компаний были обязаны до 1 декабря прошлого года организовать проведение профилактических прививок против COVID-19 всем работникам - не менее 80 % от списочного состава коллектива, с учетом граждан, переболевших коронавирусом не более 6 месяцев назад.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65