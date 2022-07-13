В Перми закроют движение транспорта по Средней дамбе

Фото: администрация Прикамья

В Перми с 17 июля по 6 августа закроют движение транспорта по Средней дамбе. После ее обследования выяснилось, что у основания сильно размыло грунт.

- Чтобы предотвратить негативный сценарий, комиссия по ЧС приняла решение оперативно провести ремонт и укрепить основание под плитами въезда на мост, - сообщает пресс-служба администрации Перми.

Для проведения ремонта в короткие сроки власти решили на три недели полностью закрыть движение транспорта через мост на улице Революции с 17 июля. Так, сроки выполнения ремонта сократятся на 15 дней, то есть работы завершат до 6 августа.

Объезд аварийного участка возможен по Южной и Северной дамбам. В департаменте транспорта администрации Перми уточнили, что на время ремонта изменятся автобусные маршруты: №4, 36, 55, 63 и 67.

Так, маршруты №4, 55 и 67 поедут по улицам Островского, Южной дамбе, бульвару Гагарина и дальше согласно плану движения. Маршрут №36 – по улице Островского, Северной дамбе, улице Крупской и далее по маршруту следования. Маршрут №63 укоротят со стороны микрорайона Крохалева до остановки «Поликлиника имени Пичугина».

Актуальное расписание и маршруты следования общественного транспорта можно узнать здесь.

Фото: администрация Прикамья

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