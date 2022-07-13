Ремонт Пермского шлюза обойдется в 869,7 миллионов рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Федеральное казенное учреждение «Ространсмодернизация» ищет подрядчика для реконструкции гидротехнической и строительной части Пермского шлюза. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 869,7 миллионов рублей. Срок окончания подачи заявок - 28 июля. Подведение итогов конкурса назначено на 2 августа.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен разработать проект реконструкции гидротехнических сооружений, а затем отремонтировать причальные палы и фильтры Пермского шлюза. Работы планируют начать в октябре и завершить до середины декабря 2023 года.

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