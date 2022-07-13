В Перми закроют трамвайную остановку «Театр оперы и балета»

Фото: Пермский транспорт «ВКонтакте»

В Перми временно закроют трамвайную остановку «Театр оперы и балета». Причина - ремонтные работы по улице Ленина. Так, с 14 по 24 июля трамваи №4, 7 и 12 здесь останавливаться не будут.

- В это время можно воспользоваться остановками «улица Газеты Звезда» (только в сторону Мотовилихи), «ЦУМ» и «улица Максима Горького», сообщает пресс-служба минтранспорта Пермского края.

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