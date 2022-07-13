В Перми женщина села на маршрутку до Гайвы и пропала

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой
В Перми 10 июля пропала 37-летняя Виктория Вербицкая. О пропавшем человеке сообщает поисковый отряд им. Ирины Бухановой.
Утром на Центральном рынке пропавшая села в автобус 3Т, что следует до Гайвы. С тех пор о ней ничего не известно.
Особые приметы женщины:
- рост 160-165 сантиметров;
- среднее телосложение;
- тёмно-русые волосы;
- глаза карие.
Одета была в темно-серую юбку с накладными карманами, кофту с короткими рукавами, серую и с разноцветными прямоугольниками. И в ярко-синие босоножки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефонам: 204-49-04, 102.
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