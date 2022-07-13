На месте пункта выдачи Decathlon в пермском ТРК «Семья» откроется кофейня Monkey Grinder

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация пермского ТРК «Семья» нашла нового арендатора на место, где раньше был пункт выдачи интернет-магазина по продаже спортивного инвентаря Decathlon.

Так, уже летом снаружи в здании первой очереди комплекса откроется кофейня сети Monkey Grinder. В ней будет около шести посадочных мест.

- В новом заведении будут продавать кофейные напитки и десерты, в том числе навынос, - сообщает администрация ТРК.

Кроме того, около входа на территорию «Семьи» с улицы Островского летом вновь откроется киоск с пончиками.

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