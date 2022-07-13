ВТБ выдал первую в Прикамье ипотеку многодетной семье под 3%

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Ставка по кредиту составила 3% годовых. Дополнительно банк предоставляет бесплатную страховку от онкологических заболеваний для всех детей в семье.

Первым заемщиком в регионе, который воспользовался новой льготной программой ВТБ, стал работник химического предприятия из Перми. Его семья приобрела в ипотеку квартиру в строящемся ЖК «Красное яблоко» от группы компаний ПЗСП. Сумма кредита составила 1,7 млн рублей, срок кредитования — 10 лет.

Дом комфорт-класса на ул. Куйбышева,135 – первая очередь в новом жилом районе «Красное яблоко». В доме предусмотрены 4 секции переменной этажности от 12 до 25 этажей. Планируемый срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2024 года.

«Наша новая ипотечная программа реализуется в рамках стратегии развития «семейного капитала», направленной на адресную поддержку населения. Получить ипотеку в ВТБ под 3% годовых могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок. При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту нашего банка», — отметил управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

Банк предоставляет дисконт к ставке государственной «семейной ипотеки». Финансирование по сниженной ставке доступно при покупке недвижимости на первичном рынке. Максимальная сумма кредита может достигать 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей – в остальных регионах. На объекты ряда застройщиков доступно увеличение лимита до 30 и 15 млн рублей соответственно.

Помимо предоставления льготных условий по жилищному кредитованию, ВТБ окажет заемщикам нефинансовую помощь. Все дети в семье, включая новорожденного, получат от банка бесплатную страховку на случай онкологических заболеваний. Она покрывает расходы на лечение вновь выявленных заболеваний ребенка «под ключ», в том числе на подбор и консультации специалистов, лекарства и дорогостоящие операции, а также пребывание в больнице и реабилитацию. Максимальная сумма возмещения составляет 6 млн рублей на лечение и 37,5 млн рублей на сложные операции.

Подать заявку клиенты могут на сайте vtb.ru, в контакт-центре ВТБ по номеру 1000, а также в отделениях банка.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)