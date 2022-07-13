Скончался известный актер и режиссер Пермского академического театра Алексей Шумков

Фото: Пермский академический Театр-Театр

В понедельник, 11 июля, в возрасте 52 лет скончался актер, педагог и режиссер Пермского академического театра Алексей Иванович Шумков.

После окончания учебы в Пермском государственном институте культуры (ПГИК) в 1994 году Алексей Шумков пришел работать в местный академический театр, артистом которого был более двадцати лет. Здесь он играл в спектаклях для детей и взрослых, в шекспировских трагедиях и мольеровских комедиях: «Алые паруса», «Бесприданница», «Бременские музыканты», «Варвары», «Владимирская площадь», «Всё как в сказке», «Гамлет», «Доктор Живаго» и во многих других. Одновременно Алексей Иванович занимал должность старшего преподавателя кафедры режиссуры и мастерства актера в ПГИК.

-Он стал педагогом для многих молодых артистов, которые сейчас играют на сцене театра, - рассказывают сотрудники организации.

Прощание с Алексеем Шумковым состоится 14 июля в 14.00 в Большом ритуальном зале на Старцева, 61.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скончался известный пермский актер

Лев Санкин проработал в Театре-Театре более полувека (Подробнее...)