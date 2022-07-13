Пермская религиозная организация не хочет платить 11,8 миллионов рублей мэрии

Фото: wiki2.org

В мае Арбитражный суд Пермского края принял решение взыскать с местной религиозной организации 11,8 миллионов рублей в пользу администрации за пользование участком под зданием ДК имени Ленина.

Евангельские христиане с требованием не согласились, но обжаловать решение не успели. В понедельник, 11 июля, они обратились в суд с апелляционной жалобой с просьбой восстановить пропущенный процессуальный срок.

- Решение о восстановлении пропущенного процессуального срока пока не принято, - сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

Напомним, в 2005 году «Мотовилихинские заводы» продали ДК имени Ленина церкви «Новый Завет» за 50 миллионов рублей. Власти Пермского края предлагали тогда евангелистам в обмен на дворец культуры земельный участок или готовое здание. Но договориться сторонам так и не удалось. В конце 2021 года религиозная организация предложила администрации купить объект за 500-800 миллионов рублей.

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