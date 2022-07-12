Два новых жилых комплекса в Пермском крае аккредитовал банк «Открытие»

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Аккредитацию получили: ЖК UNO от застройщика «ИнГрупп», ЖК «Теплые кварталы Погода» (ГК Девелопмент-Юг). Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованных объектах могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка «Открытие», в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов.

Клиенты банка при быстром выходе на сделку по ипотеке пользуются дополнительной скидкой в размере 0,2 процентных пункта к действующим ставкам льготных программ. Таким образом ставка по ипотеке с господдержкой составляет 6,3%, по семейной ипотеке 5,3%.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.