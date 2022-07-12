«Открытие Авто» и «Росгосстрах»: две трети автовладельцев хотели бы сменить автомобиль до конца года, но только каждый пятый готов это сделать

Согласно опросу* «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и компании «Росгосстрах», 69% опрошенных автовладельцев хотели бы приобрести машину до конца года, несмотря на общий рост цен и усилившийся дефицит авто. Почти две трети опрошенных в процессе покупки собираются сменить уже имеющийся личный транспорт, преимущественно за счет покупки нового автомобиля, а 62% - воспользоваться при сделке автокредитом.

На вопрос о вероятности приобретения автомобиля до конца года 69% опрошенных ответили утвердительно (точно при этом решились на покупку пока 18% респондентов, остальные хотели бы, но точно не уверены), а 31% покупку не планируют. Чаще всего россияне хотели бы приобрести автомобили японских и корейских марок - Toyota (30%), Hyundai (29%), Kia (27%), Volkswagen (23%) и Nissan (20%). Отечественный бренд Lada видит в качестве своего будущего автомобиля каждый восьмой опрошенный (12% респондентов).

Сегодня клиенты «Открытие Авто» могут получить финансирование на покупку автомобиля практически под любые потребности всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, автокредит с остаточным платежом, кредит на покупку авто у дилера и у частного лица, а также в рамках специальных программ с автопроизводителями. Ставки начинаются от 9,5% годовых в рублях.

*Опрос проведен экспертами «Открытие Авто» 1-15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.