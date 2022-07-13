В Перми достроят долгострой по улице Кировоградской, 68а

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В Перми достроят пробелмный дом, что расположен по улице Кировоградской, 68а. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Подрядчиком строительных работ станет компания «Высотспецстрой». А стоимость контракта составит 383 млн руб. Завершить строительные работы на объекте планируется в 3-м квартале 2023 года.
Этот долгострой должны были сдать еще в 2015 году. Однако застройщика признали банкротом. После достройки объекта свое жилье получат 136 дольщиков.
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