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Происшествия13 июля 2022 8:05

В Перми парень напал на девушку и украл у нее Айфон

Налетчика задержали сотрудники ДПС
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми девушка ночью пострадала от нападения уличного грабителя. Парень напал на нее во дворе по улице Звонарева, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России. У девушки похитили телефон и гарнитуру.

Приехав на место происшествия, сотрудники ГИБДД посадили к себе в автомобиль пострадавшую, взяли у нее приметы и характеристики нападавшего. Также ее молодой человек зафиксировал геолокацию телефона.

Двигаясь по улице Пушкина, полицейские увидели мужчину недалеко от развлекательного заведения. Он был похож по приметам на того человека, которого описывала пострадавшая. После потерпевшая подтвердила личность налетчика. Теперь он задержан.

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