В Прикамье к вечеру снова ожидается 30-градусная жара

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край к концу дня снова придет жара в +30…+32 градуса. И это несмотря на то, что сегодня воздух прогревается несколько медленнее, чем в дни предыдущие. Прогнозом делится ГИС-центр ПГНИУ.

Гроз Пермскому краю тоже не избежать. Наиболее вероятны они на северо-западе региона. А на остальной территории они тоже не исключены, но будут локальными и более слабыми, чем вчера.

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