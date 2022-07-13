На юге Прикамья выпал град диаметром в сантиметр

Фото: соцсети

На юге Пермского края в городе Чернушка местные жители сняли градины диаметром в 1,1 сантиметра. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Но местами по городу диаметр градин мог достигать и 2 сантиметра.

Помимо града, в городе прошли сильный ливневый дождь (23 мм осадков зафиксировала метеостанция), гроза и шквалистый ветер.

Фото предоставлено местным жителем из городского сообщества Мой город Чернушка.

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