На юге Прикамья выпал град диаметром в сантиметр

Фото: соцсети
На юге Пермского края в городе Чернушка местные жители сняли градины диаметром в 1,1 сантиметра. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Но местами по городу диаметр градин мог достигать и 2 сантиметра.
Помимо града, в городе прошли сильный ливневый дождь (23 мм осадков зафиксировала метеостанция), гроза и шквалистый ветер.
Фото предоставлено местным жителем из городского сообщества Мой город Чернушка.
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