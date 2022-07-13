На территории Пермского края 12 июля увеличилось число пожаров

Фото: МЧС Пермского края.

В Пермском края 12 июля произошло 10 пожаров, из них четыре зафиксировали в Перми. Во вторник горели: частные жилые дома - в Пермском и Октябрьском округах; многоквартирные дома - в Дзержинском и Кировском районах Перми, Александровском округе; транспортное средство - в Свердловском районе Перми; баня - в Пермском округе; нежилой дом - в Юсьвинском округе. На пожарах есть один травмированный.

Подразделения МЧС Пермского края также принимали участи в тушении двух лесных пожаров.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ! При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

За прошедший день в Прикамье зафиксировали 9 дорожно-транспортных происшествий: наезд на препятствие - в Чусовском округе и Кировском районе Перми; столкновение двух транспортных средств - в Чайковском и Кочевском округах; съезд в кювет - в Пермском и Александровском округах; наезд на пешехода - в Чернушинском и Соликамском округах.

Подробности жуткого ДТП в Закамске рассказывает «КП-Пермь», когда 38-летний водитель «KIA SPORTAGE», предположительно, потерял сознание прямо на дороге. Он ехал по улице Ласьвинской. После потери сознания его автомобиль наехал на препятствие и врезался в остановку. После этого иномарку отбросило на деревья. Смертельную травму получил один из пассажиров автомобиля.

Вчера произошло одно чрезвычайное происшествия на воде в селе Никулино Добрянского городского округа. Сообщение в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС поступило в 14:55. Жертвой происшествия стал 15-летний подросток.

Наступившая жаркая погода на территории Пермского края продолжает привлекать туристов: 12 июля в путешествия отправились 27 туристических групп.

Затопленных территорий, нарушения энергоснабжения и аварий на объектах ЖКХ не зафиксировано.

ВНИМАНИЕ! Минприроды Пермского края в период с 12 по 15 июля ввело ограничение на пребывание граждан в лесах. Меры приняты для обеспечения пожарной безопасности и защиты населения в связи с аномально жаркой погодой и установившимся четвертым классом пожарной опасности.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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