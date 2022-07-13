МЧС предупреждает Прикамье о сильных дождях и шквалистом ветре

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Краевое ГУ МЧС России предупреждает жителей и гостей региона о сильном дожде, а также граде и шквалистом ветре. Непогода ожидается сегодня днем, 13 июля.

Шквалистый ветер может достигать скорости 22-27 метров в секунду.

Пешеходов просят не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабоукрепленных конструкций и не парковать свои авто рядом с ними.

Водителей – соблюдать скоростной режим. А также избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию.

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