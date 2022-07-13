В Перми на Компросе снесут аварийный дом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Перми на Компросе снесут аварийный дом. Он располагается по адресу Комсомольский проспект, 89.

Из этого дома расселено 159 человек. А снос дома запланирован в третьем квартале этого года.

Четырехэтаэжке на Тихом Компросе – 100 лет. Дом признали аварийным и подлежащим сносу.

Всего в 2022 году запланирован снос 30 аварийных объектов на территории Перми. С начала года в Перми снесено уже 13 аварийных домов.

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