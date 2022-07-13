В Прикамье 20 июля проверят систему оповещения

Фото: Архив "КП"

20 июля в Перми и Пермском крае проверят систему оповещения. Подробностями делится пресс-служба горадминистрации краевой столицы.

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» будет транслироваться 20 июля в течение 3 минут: с 10:40 до 10:43. Кроме того, жители получат оповещение через операторов сотовой связи в промежутке с 08:00 до 10:40 20 июля.

Горожан и гостей города просят в это время соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Тревога учебная.

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