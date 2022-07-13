В магазинах «Семья» больше не действуют скидочные карты пермской сети

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в магазинах «Семья» с 13 июля больше не действуют скидочные карты. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Теперь в магазинах действуют карты сети «Лента». Несмотря на то, что супермаркеты «Семья» продолжают работать под теми же вывесками.

Напомним, «Лента» приобрела «Семью» прошлым летом. Цена покупки составила 2,45 млрд руб. В результате приобретения, одобренного ФАС России в июле 2021 года, доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Прикамье теперь составит около 7%. А объединенный бизнес укрепит позиции компании как 4-го по величине ритейлера в Перми.

Сеть «Семья» управляла 75 магазинами в Перми и других городах Пермского края, в том числе 4 гипермаркетами.

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