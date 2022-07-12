Жара за +30 градусов отметилась сегодня почти во всем Прикамье

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Практически на всей территории Прикамья 12 июля температура воздуха поднялась выше +30 градусов. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Только в Бисере дневная температура воздуха не превысила отметку 30-градусную отметку. По краю зафиксированы следующие максимумы: Оса +32,6 градуса, Оханск +32,3 градуса, Кунгур +32,2 градуса. Чайковский - +32 градуса. Ножовка - +32 градуса.

В Перми максимальная температура составила +31,1 градуса. В Чердыни - +30,8.

А вот вечером, 12 июля, впервые в нынешнем году в Прикамье наблюдались интенсивные грозы с градом, шквалистым ветром и высокой электроактивностью. На метеостанции Пермь ветер усиливался до 15 м/с, в аэропорту Бол. Савино до 20 м/с.

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