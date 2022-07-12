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Общество12 июля 2022 15:17

В Прикамье объявлено штормовое предупреждение

Непогода по краю продолжится вечером, ночью и завтрашним днем
Григорий СЕРЕДКИН
От выхода на улицу лучше воздержаться.

От выхода на улицу лучше воздержаться.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики ЦГМС объявили в Пермском крае штормовое предупреждение. В ближайшие 1-3 часа, ночью и завтрашним днем в Прикамье будет сильная гроза.

Локально – осадки в виде очень сильных дождей и ливней. А также местами крупный град. Все это будет сопровождать шквалистое усиление ветра скоростью 22-27 метров в секунду.

В данный момент сильный дождь и гроза идут на территории Перми и в его пригородах.

В аэропорту Перми из-за сильного шквала не смогли сесть три самолета.

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