В Прикамье объявлено штормовое предупреждение

От выхода на улицу лучше воздержаться.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Синоптики ЦГМС объявили в Пермском крае штормовое предупреждение. В ближайшие 1-3 часа, ночью и завтрашним днем в Прикамье будет сильная гроза.
Локально – осадки в виде очень сильных дождей и ливней. А также местами крупный град. Все это будет сопровождать шквалистое усиление ветра скоростью 22-27 метров в секунду.
В данный момент сильный дождь и гроза идут на территории Перми и в его пригородах.
В аэропорту Перми из-за сильного шквала не смогли сесть три самолета.
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