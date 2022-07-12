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Происшествия12 июля 2022 15:00

В аэропорту Перми из-за непогоды не смогли сесть три самолета

Их отправили на запасные аэропорты
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пермском аэропорту Большое Савино из-за вечерней непогоды (шквальный ветер и гроза) не смогли сесть три самолета. Об этом сообщает пресс-служба пермской воздушной гавани.

Рейс 2912, что следовал из Сочи, направили в Нижнекамск. А рейсы 1157 и 1768, что летели из Москвы – в Екатеринбург.

Как отметили в ГИС-центре ПГНИУ, активная ячейка грозы сместилась именно в зону аэропорта. Скорость шквала там достигла 20 метров в секунду.

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