В аэропорту Перми из-за непогоды не смогли сесть три самолета

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В пермском аэропорту Большое Савино из-за вечерней непогоды (шквальный ветер и гроза) не смогли сесть три самолета. Об этом сообщает пресс-служба пермской воздушной гавани.
Рейс 2912, что следовал из Сочи, направили в Нижнекамск. А рейсы 1157 и 1768, что летели из Москвы – в Екатеринбург.
Как отметили в ГИС-центре ПГНИУ, активная ячейка грозы сместилась именно в зону аэропорта. Скорость шквала там достигла 20 метров в секунду.
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