В Прикамье на три дня ограничили посещение лесов

Фото: Архив "КП"

В Пермском крае с 12 по 15 июля ввели ограничение на посещение лесов. Подробности сообщает краевое Минприроды.

С 12 по 15 июля ограничение действует на территориях Красновишерского, Сивинского, Добрянского, Закамского и Пермского лесничеств. С 13 по 15 июля – на территориях Косинского, Веслянского, Гайнского, Вайского, Колвинского, Чердынского, Березниковского, Соликамского, Осинского, Очерского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Куединского, Чайковского и Октябрьского лесничеств. А с 14 по 15 июля - Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского лесничеств.

Жителям и гостям Пермского края запрещено посещать леса, если это не является сквозным проездом по дороге. А также разжигать костры, сжигать мусор и сухую траву.

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