В Прикамье утонул 15-летний подросток

Фото: Архив "КП"

В Добрянском районе Пермского края утонул подросток. Подробности сообщает местный портал «Зори Плюс».

Трагедия произошла днем 12 июля в селе Никулино. Пока известно, что подростку 15 лет и он окончил 8 класс местной школы. В местном СМИ о парне пишут как об активном молодом человеке, который участвовал в жизни села.

Обстоятельства трагедии установит следственная группа.

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