В Прикамье утонул 15-летний подросток

Фото: Архив "КП"
В Добрянском районе Пермского края утонул подросток. Подробности сообщает местный портал «Зори Плюс».
Трагедия произошла днем 12 июля в селе Никулино. Пока известно, что подростку 15 лет и он окончил 8 класс местной школы. В местном СМИ о парне пишут как об активном молодом человеке, который участвовал в жизни села.
Обстоятельства трагедии установит следственная группа.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65