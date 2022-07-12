В Перми сегодня вечером вероятен град

Такого, надеемся, не будет. А вот дождик бы не помешал. Фото: соцсети
Прямо сейчас южнее Перми обнаружены две активные ячейки с градом. Об этом предупреждают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
Та ячейка из двух, что находится западнее, может дойти и до южной части города. Однако пока низкая скорость ветра в средней тропосфере этому не способствует, прокомментировали ученые.
Напомним, ранее в ГИС-центре предсказали пермякам вечернюю грозу.
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