Птицефабрику «Пермская» может купить удмуртский холдинг

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Фото: архив "КП"
Агрохолдинг «Комос групп» может приобрести одно из старейших предприятий Прикамья – птицефабрику «Пермская». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Сейчас «Комос групп» проводит аудит предприятия. И по его результатам может принять решение о покупке.
«Есть и другие потенциальные интересанты, например холдинг «Дороничи» из Кировской области и холдинг «Агросила» из Татарстана. Но аудитом прямо сейчас занимается только «Комос групп»,- отмечает издание.
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