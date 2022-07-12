В Перми пройдет форум «Россия – спортивная держава»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В сентябре-октябре следующего года в Перми пройдет Международный форум «Россия - спортивная держава». Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, документ разместили на сайте Кремля.

Властям рекомендуют принять меры для подготовки и проведению мероприятия, в том числе по финансированию расходов на эти цели за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета.

Заявку на проведение форума в Перми власти подали в конце прошлого года. Этот вопрос обсуждался и в январе на встрече президента РФ Владимир Паутина с главой региона Дмитрием Махониным.

Напомним, впервые форум «Россия - спортивная держава» прошел в 2009 году в Казани. После этого он состоялся еще в семи городах: в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде, Ульяновске и Нижнем Новгороде.

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