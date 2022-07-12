Пермский край в первом полугодии получил от РЖД почти миллиард рублей инвестиций

Фото: ОАО РЖД

С января по июнь 2022 года СвЖД перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 9,7 млрд рублей.

В региональные и местные бюджеты от СвЖД поступило 5,4 млрд рублей. Наибольшую финансовую поддержку от железнодорожников получила Свердловская область – 2,1 млрд рублей, Пермский край и Тюменская область – по 0,9 млрд рублей, Ханты-Мансийский АО - 1 млрд рублей, Ямало-Ненецкий АО - 0,5 млрд рублей.

Сегодня все проекты РЖД на территории Прикамья продолжают свою реализацию. Так, в 2022 году почти в два раза увеличилось число действующих на территории края электропоездов «Ласточка». Теперь их насчитывается 10 составов. Это позволит жителям региона в своей повседневной жизни еще чаще использовать этот доступный вид транспорта. В скором времени может быть начато полноценное железнодорожное сообщение с Губахой, решится вопрос с транспортной доступностью Осенцовского промышленного узла.

«При этом ОАО «РЖД» остается крупнейшим заказчиком для промышленности регионов. В 2022 году для его нужд планируется приобрести продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму порядка 54 млрд рублей, включая покупку современного подвижного состава», - пояснили в пресс-службе российского холдинга.

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